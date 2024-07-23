BIST 11.100
DOLAR 32,94
EURO 35,84
ALTIN 2.549,46
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mehmet Şişmek ve Fatih Karahan Brezilya’ya gidiyor!

Bakan Mehmet Şişmek ve Fatih Karahan Brezilya’ya gidiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da söz konusu toplantıya katılmak üzere yarın Rio de Janeiro'ya gidecek. 25-26 Temmuz'da düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması ve burada küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İki gün sürecek G20 toplantısının gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü ve finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çok taraflı kalkınma bankalarında reform ve küresel borçluluk gibi konular yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuncer Bakırhan’ın annesi vefat etti
Tuncer Bakırhan’ın annesi vefat etti
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif geldi
Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak
Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı