Yüzbinlerce işçiye enflasyon şoku! Yüzde 10 daha az zam alacaklar

700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kaldı. Geçtiğimiz yıl yüzde 45 zam alan kamu işçilerinden Sözleşmesi şubat ayında başlayanlar ocak ayında başlayan işçilere göre 2024'ün ikinci 6 ayı için 10 puan daha düşük ücret zammı alacaklar.

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Sözleşmeleri farklı aylarda başlayan 700 bin kamu işçisinin maaş hesabı enflasyon rakamlarıyla değişti. Kamu işçileri 2023 yılında toplu iş sözleşmesiyle yılın ilk yarısı için yüzde 45 zam aldılar. Ancak sözleşmesi şubat ayında başlayan işçiler ocak ayında başlayanlara göre, yüzde 10 daha az zam alacak. Enflasyon hesabına göre, yılın ikinci döneminde kamu işçilerinde daha yüksek ücret zammı farkı ortaya çıkacak. Sözleşmesi ocakta başlayanlar yüzde 24,73 zamma sahip olurken şubatta başlayanların zam oranı yaklaşık yüzde 15'te kalacak. İşte tüm detaylar…

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Kamu işçileri için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yıl mayıs ayında imzalandı. Sözleşme kapsamında öncelikle en düşük işçi ücreti çıplak brüt 15.000 TL’ye çıkartıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için ilk yarıda yüzde 45 oranında zam yapıldı.

2023’ün ikinci 6 ayında yüzde 15, 2024 yılında ise 6’şar aylık dönemlerde yüzde 10 oranında zam kararı alındı. Sözleşmeye göre, enflasyon toplu iş sözleşmesi zam oranını aşarsa, aşan kısım bir sonraki dönemde ücret artışlarına yansıtılıyor.

Geçen yıl imzalanan sözleşmeyle, 1 Ocak 2023 tarihinde sözleşmesi başlayan işyerlerinde en düşük çıplak brüt ücret ilk yarıda 21.750 TL oldu. Bu işçilere temmuz ayında yüzde 15 oranında toplu iş sözleşmesi zammı yapıldı ve en düşük brüt çıplak ücret 25.012 TL oldu. Temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 37.57 oranında gerçekleşti.

Böylece kamu işçileri için 22.57 puanlık enflasyon farkı ortaya çıktı. Sözleşmesi 1 Ocak’ta başlayan kamu işçilerinin ücretlerine bu yıl ocak ayında enflasyon farkı ve yüzde 10’luk toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 32.57 oranında zam yapıldı. En düşük çıplak brüt ücret 33.158 TL oldu.

Vedat Işıkhan ile görüşmelerinin ardından ek protokol imzalandı

Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin 2024’ün ilk yarısındaki ücret zammı sırasıyla yüzde 29,07 ve yüzde 23,47 oranlarında kalacaktı. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile HAK –İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmelerinin ardından ek protokol imzalandı.

Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilere de yüzde 32,57 oranında ücret zammı yapılması kararlaştırıldı. Böylece kamu işçilerinin ilk 6 aylık dönem için ücret zamları eşitlendi.

Kamu işçilerinde bu kez daha yüksek ücret zammı farkı ortaya çıkacak. Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerine temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. En düşük brüt çıplak ücret 41.358 TL’ye yükseldi. Bu işçiler temmuz ücretlerini zamlı olarak alacaklar.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,77, ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2,17 olarak tahmin edildi. Enflasyon tahminlere uygun gerçekleşirse sözleşmesi şubat ayında başlayan işçilerin 2024’ün ikinci 6 aylık ücret zammı yüzde 14,93’te, sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ücret zammı ise yüzde 17,43’te kalacak.

Bu durumda sözleşmesi ocak ayında başlayan işçilere göre sırasıyla 9,8 ve 7,3 puan daha düşük ücret zammı alacaklar. En düşük brüt çıplak ücret ise sırasıyla 38.108 TL ve 38.937 TL olacak. Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,17’nin altında artarsa sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ikinci 6 aydaki maaş zammı daha düşük düzeyde kalacak.

Sözleşme tarihlerinin farklılığı dolayısıyla geçmiş yıllarda da 6’şar aylık dönemlerde yapılan ücret zamları arasında farklar oluyordu. Ancak, enflasyon son üç yıldaki gibi yüksek olmadığı için farklar daha az hissediliyordu. Enflasyonda düşüş sürecine girilmesi ücret zamları arasındaki farkın daha fazla artmasına yol açtı.