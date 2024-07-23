Motosikletle dünyayı gezen Rus fenomen Türkiye'de kazada öldü! Ondan geriye bu fotoğraflar kaldı...
Muğla’nın Milas ilçesinde feci bir motosiklet kazası meydana geldi. Kazada ünlü Rus YouTuber ve Moto Vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina yaşamını yitirdi. Milyonlarca takipçisi bulunan fenomen isimden geriye sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kaldı.
Dünyayı gezen Rus YouTuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina feci bir kaza ile Türkiye'de hayatını kaybetti.
Halk Tv'de yer alan habere göre; kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Söke yönünden Milas'a doğru seyir eden 3 motosikletin 2'si bir TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.
Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.