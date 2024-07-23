Motosikletle dünyayı gezen Rus fenomen Türkiye'de kazada öldü! Ondan geriye bu fotoğraflar kaldı...

Halk Tv'de yer alan habere göre; kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Söke yönünden Milas'a doğru seyir eden 3 motosikletin 2'si bir TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.