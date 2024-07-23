Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Ver o küfeyi biz taşıyalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesi çağrısı yapan CHP için "Bunların sırtında küfe yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Ver o küfeyi ver, biz taşıyalım" diye seslendi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, ekonominin durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye eleştirilerde bulundu.

Bahçeli'nin "CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır" açıklamasına yanıt veren Özel, MHP'ye oy verenlere "Devlet Bey’in dediklerini cüzdanınızda görmüyorsanız, sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdi ile dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir" diye seslendi.

"O küfeyi biz taşıyacağız"

Özel, Erdoğan'a da "Emekli maaşının bir asgari ücret olması gerektiğini söyledik, Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki 'bunların sırtında küfe' yok. Aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. CHP olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi, ağır geldi. Bırak ben taşıyacağım, ver küfeyi. Küfenin için emekliyi koyuyorsun ağır geliyor. Küfenin içine asgari ücret koyuyorsun ağır geliyor. Tarım, çay üreticisi beyefendiye ağır geliyor. Fındık, üzüm, narenciye, buğday ağır geliyor. Milletin efendisi denilen çiftçiyi taşıyamıyor ağır geliyor. Ama 47 tane firmanın vergi borcunu silelim deyince küfeyi taşıyor. Ver o küfeyi ver, biz taşıyalım. Küfelerini taşıyamayanlar çıkarın o küfeyi biz taşıyacağız" diye yanıt verdi.

Vergi düzenlemesi eleştirisi

Hükümetin vergi düzenlemesi hazırlığıyla ilgili olarak Özel, "EYT'linin maaşı 10 bin, kirası 15 bin TL ve başka işte çalışıyor diye işten çıkartılmasını istiyorlar. EYT'lileri çalıştıranlardan ceza kesip, 13 milyar TL gelir elde edecekmiş. 5'li çeteden ise 559 milyon TL de vergi ödemeyenlerden alacakmış. Affettiği vergi ise 660 milyar TL'ydi. Biz vergide adaletle ilgili bir kanun teklifi hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri, AK Parti'nin sokak hayvanlarının uyutularak öldürülmesinin önünü açan yasa teklifine karşı da tavılarının net olduğunu vurgulayarak "Ötenazi kelimesi çıkarılınca sorun çözüldü sanmayın" dedi.

TÜİK hakkında suç duyurusu

TÜİK'e suç duyurusunda bulunmalarıyla ilgili konuşan Özel, "Devlet Bey 'hayat pahalılığı yok' diye dursun, TÜİK ile ilgili parti olarak suç duyurusunda bulunduk. Büyükşehirlerde kira 20 bine dayanmışken kirayı 5 bin 800 olarak gösteriyorlar. TÜİK yemekhanesinde 4 çeşit yemek geçen yıl 35 lirayken bugün 170 lira olmuş durumda. TÜİK kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün. Bu kuruma bu hilebazlığı yaptıranlar bunun hesabını er geç verecekler." ifadelerini kullandı.

"Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış"

MHP'nin kendilerine yönelik asılsız ithamlar yöneltmekle suçladığı 154 kişilik şikayet listesi hakkında konuşan Özel, isim vermeden genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ı işaret ederek Bahçeli'ye seslendi:

"Devlet Bey'e tek bir şey söylemek isterim... O ikisi, hani bütün örgütün yaka silktiği o ikisi... Hani o ikisi olmadan çağırıp sorun birisine, ne diyormuş o ikisi... O ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor... Ben MHP'nin o ikisini, o ikisinden başka savunan birisi olmamasından, herkesin yaka silktiği o ikisinin partideki pozisyonundan da sizin zorluklarınızdan da farkındayım. Ben nereye gitsem, kiminle konuşsam sorunun nereden kaynaklandığını biliyorlar.

Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. Mahkemeye yollamış, geri atmış mahkeme. Şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Onlara demiyorum ama bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya Sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa, biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz bir vicdanınızla hesaplaşın yahu!"