BIST 11.099
DOLAR 32,88
EURO 35,72
ALTIN 2.541,27
HABER /  GÜNCEL

Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu

Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 2019'da düzenlenen 7. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nda dünya birincisi seçilen Erzurumlu hafız Ebubekir Kaçan ile hafız Abdurrahman Polat, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) şehit olan ve kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dumlubaba 1 ile Dumlubaba 2 Şehitliklerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ebubekir Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı-Rus savaşında şehit olan ecdadı ziyarete geldiklerini ve Kur'an-ı Kerim ile dua ettiklerini söyledi.

Dumlubaba şehitliklerinin manevi bir havasının olduğunu anlatan Kaçan, "Buraya geldiğinizde o maneviyatı hissedebiliyorsunuz. Bazı mezarlarda 8-10 kişi defnedilmiş. Buranın çok hazin bir hikayesi var. Bugün buraya böyle bir ziyarete geldik. Rabbim vatan ve mukaddesat uğruna fedai can eyleyen bu ecdada layık bir nesil nasip etsin. Onların şehit düştüğü yolda bizleri başarılı kılsın." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum'a tatile giden çift kahroldu! 1 yaşındaki bebeklerini kaybettiler
Bodrum'a tatile giden çift kahroldu! 1 yaşındaki bebeklerini kaybettiler
Deprem haritası için geri sayım: Yeni bir fay tespit edildi
Deprem haritası için geri sayım: Yeni bir fay tespit edildi
Hepsiburada temmuz ayında rekor üstüne rekor kırdı
Hepsiburada temmuz ayında rekor üstüne rekor kırdı
Irak Meclisi'ne resmi yazı ulaştı Irak Başbakanı'ndan PKK ile ilgili yeni talimat
Irak Meclisi'ne resmi yazı ulaştı Irak Başbakanı'ndan PKK ile ilgili yeni talimat
Terlikleri ve sopası bulundu! Ekipler arama gerçekleştirince acı gerçek ortaya çıktı
Terlikleri ve sopası bulundu! Ekipler arama gerçekleştirince acı gerçek ortaya çıktı
Yeni MHK başkanı belli oldu! Ferhat Gündoğdu kimdir? O kararın mimarıydı...
Yeni MHK başkanı belli oldu! Ferhat Gündoğdu kimdir? O kararın mimarıydı...
Katliamcı İsrail'e arka çıkan Adidas için boykot çağrıları yapılıyor
Katliamcı İsrail'e arka çıkan Adidas için boykot çağrıları yapılıyor
RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını yönetecek hakem açıklandı
RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını yönetecek hakem açıklandı
Ruzomberok-Trabzonspor maçını yönetecek isim belli oldu
Ruzomberok-Trabzonspor maçını yönetecek isim belli oldu
Eşinin çalıştığı iş yerini bastı, bıçak çekti! Saldırganı polis etkisiz hale getirdi
Eşinin çalıştığı iş yerini bastı, bıçak çekti! Saldırganı polis etkisiz hale getirdi
SON DAKİKA!Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
SON DAKİKA!Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Yüzbinlerce işçiye enflasyon şoku! Yüzde 10 daha az zam alacaklar
Yüzbinlerce işçiye enflasyon şoku! Yüzde 10 daha az zam alacaklar