Mehmet Şimşek'ten Bahçeli'ye teşekkür: Desteği çok kıymetli

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündem olan ekonomi yorumuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıtsız kalmadı. Bahçeli'nin ekonomi programlarına verdiği desteğin kıymetli olduğunu belirten Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış gündem konularına ilişkin basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında ekonomik alandaki gelişmeleri de değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını' iddia etmesinin "deli saçması" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.

Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor."