'Masumiyet Müzesi' dizi oluyor: Orhan Pamuk da kadroda

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanının dizi uyarlamasında rol alacağı resmen doğrulandı. Netflix'te yayınlanacak 9 bölümlük dizide Pamuk'un da konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay oturacak. Senaryo ise Ertan Kurtulan tarafından kaleme alındı.

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Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı eseri, Netflix'te 9 bölümlük diziye uyarlanıyor. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay'ın oturacağı dizinin senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alındı.

Orhan Pamuk'un da 70'li yıllarda geçen diziye konuk oyuncu olarak katılacağı haberi heyecanı daha da artırdı.

Kemal karakteri için Selahattin Paşalı'nın aday olduğu konuşulurken, Kemal'in büyük aşkı Füsun ve nişanlısı Sibel rolleri için ise çok sayıda genç yıldız oyuncu deneme çekimlerine katıldı.

Kemal rolü için kesin kararın ise Orhan Pamuk'un onayının ardından verileceği belirtiliyor.

Masumiyet Müzesi dizisinin çekimlerinin sonbaharda başlaması ve 2025 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.