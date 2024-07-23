Hopi ve CarrefourSA'dan paracık kazandıran kampanya

Hopi ve CarrefourSA, paracık kazandıran yeni bir kampanya için güçlerini birleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hopi'nin alışveriş çözümleri, CarrefourSA'nın geniş ürün yelpazesiyle bir araya geliyor.

31 Temmuz'a kadar sürecek iş birliği kapsamında, Hopi kullanıcıları CarrefourSA mağazalarından yaptıkları alışverişlerde 'paracık' kazanma imkanına sahip olacak ve kazandıkları paracıklarla ödeme yapabilecek

Kampanyadan yararlanmak isteyen Hopi kullanıcılarının, uygulama üzerinden CarrefourSA kartlarını eşleştirmeleri yeterli olacak. Ayrıca, CarrefourSA'dan yapılacak 750 lira ve üzeri alışverişlerde 75 paracık kazanma fırsatı sunulacak.