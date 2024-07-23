Sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal medyada Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerde bulunan kişi tutuklandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli Z.K.'nın 'Halki kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme' suçundan tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.