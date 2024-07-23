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HABER /  POLİTİKA

Irak'tan PKK kararı: 'Yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak

Irak'tan PKK kararı: 'Yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında bölücü terör örgütü PKK için “yasaklı örgüt PKK” ifadesinin kullanılması kararını aldı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

Irak Başbakanlığının 23 Temmuz'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği belgede, “PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu’nun 28 Temmuz'da “PKK’nın resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” kararına dayandırıldı.

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