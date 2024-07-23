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Trabzonspor'a yeni transferden kötü haber

Trabzonspor'a yeni transferden kötü haber

Trabzonspor'da antrenmanda üst ön kas grubuna aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Borna Barisic tedbir amaçlı Ruzomberok maçı kadrosundan çıkartıldı.

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Trabzonspor Kulübü, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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