Joe Biden, 6 gün aradan sonra görüntülendi

Günler sonra ortaya çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken yürümekte zorlandığı görüldü.Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir açıklamayla 2024 Başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayacağını duyurdu.
Biden'ın bu kararı, ABD ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
6 gün sonra ortaya çıktı
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Biden, 6 günün ardından ilk kez görüntülendi.
Uçağa binerken yürümekte zorlandığı görüntülenen Biden, aracından da korumalarının yardımıyla inebildi.
"İyiyim" mesajı
Arabadan indikten sonra gazetecilere poz veren Biden'dan "iyiyim" işareti geldi.
Biden ile ilgili son zamanlarda sosyal medyada "öldüğüne" yönelik iddialar gündeme gelmişti.
Beyaz Saray'a döndü
Öte yandan koronavirüs nedeniyle izole olan Biden'ın testinin negatif çıktığı açıklandı.
Test sonuçları negatif çıkan ve dün çalışmalarına yeniden başlayan Biden, uçakla Beyaz Saray'a döndü.