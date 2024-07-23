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HABER /  DÜNYA

Joe Biden, 6 gün aradan sonra görüntülendi

Joe Biden, 6 gün aradan sonra görüntülendi

Günler sonra ortaya çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken yürümekte zorlandığı görüldü.

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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir açıklamayla 2024 Başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Biden'ın bu kararı, ABD ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

6 gün sonra ortaya çıktı

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Biden, 6 günün ardından ilk kez görüntülendi.

Uçağa binerken yürümekte zorlandığı görüntülenen Biden, aracından da korumalarının yardımıyla inebildi.

"İyiyim" mesajı

Arabadan indikten sonra gazetecilere poz veren Biden'dan "iyiyim" işareti geldi.

Biden ile ilgili son zamanlarda sosyal medyada "öldüğüne" yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Beyaz Saray'a döndü

Öte yandan koronavirüs nedeniyle izole olan Biden'ın testinin negatif çıktığı açıklandı.

Test sonuçları negatif çıkan ve dün çalışmalarına yeniden başlayan Biden, uçakla Beyaz Saray'a döndü.

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