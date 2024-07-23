CHP’nin TBB’deki ‘Torpil Listesi’ ortaya çıktı!

Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki (TBB) atamalarla ilgili torpil listesi ortaya çıktı. Listedeki referanslar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok CHP'li isim de var. Adaylar için hazırlanan notlardaki detaylar dikkat çekici.

Abone ol

Ekol TV’nin özel haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) genel sekreter yardımcılığı, müdürlük ve diğer görevler için yapılan başvurulara ilişkin hazırlandığı iddia edilen "torpil listesi" ortaya çıktı.

BAŞVURANIN İSMİNİN YANINDA ‘YÖNLENDİREN’ KİŞİ YER ALIYOR

Başvuru yapan isimlerin yanında ‘yönlendiren’ adı altında yazılar, referanslar yer alıyor. O isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe gibi isimler de bulunuyor.

ULAŞ ALTUN, MANSUR YAVAŞ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİ

Listeye göre son olarak ataması yapılan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun, Mansur Yavaş tarafından yönlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni genel sekreter yardımcılığı atamaları da yapılabileceği ve mülakat sürecinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL, ERHAN ARAS İÇİN REFARANS OLMUŞ

Notlar kısmındaki ifadeler de dikkat çekici. Özgür Özel’in referans olduğu Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras için “Fethi Başkan haberdar, olumlu yaklaşıyor. Genel sekreter yardımcısı olmak istiyor” ifadesi bulunuyor.

Yine Özgür Özel’in referans olduğu bir avukat için hazırlanan notta ise sık sık Malatyalı olduğu ifade ediliyor ve “Veli Ağababa’ya yakınlığını vurguluyor” deniliyor. Listede Genel Başkan Özgür Özel’in basın danışmanı Şevket Yaman’ın eşinin de danışmanlık için başvuruda bulunduğu görülüyor. Yaman’ın eşi için “Genel Başkanımızın Bakın Danışmanı’nın eşi, kurumsal iletişim ekibinde junior yetiştirilmek üzere ekibe katılabilir” notu dikkat çekiyor.

TBB GENEL SEKRETERLİĞİ’NDEN ‘TORPİL LİSTESİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TBB Genel Sekreterliği, listeyle ilgili Ekol TV’nin sorularını yanıtladı. “Yeni yönetimin seçilmesinin ardından doğal olarak görevden ayrılmalar veya ihtiyaçlar çerçevesinde kadro oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Yeni yöneticiler de bu konuda titiz bir çalışma yapmaktadır. Bütün birimlerle ilgili değerlendirmeler yapılmakta, görüşmeler gerçekleştirilmekte. Elbette kişilerin referansları görüşme yapılan kişilerin kendi anlatımları olabilir. Ancak Türkiye Belediyeler Birliği Personel istihdamını belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde ve hiçbir ayrımcılık yapmadan hayata geçirmekte, böyle de devam etmekte kararlıdır.” denildi.