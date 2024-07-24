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Muğla'da feci kaza kontrolden çıkan otomobil eve böyle çarptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da feci kaza kontrolden çıkan otomobil eve böyle çarptı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Abussamet Kılınç'ın kullandığı 26 NH 830 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolu Kozağaç mevkisinde kontrolden çıktı, bir eve çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılınç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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