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13 yaşındaki Beren Su korkunç şekilde can verdi! Ankara'da yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
13 yaşındaki Beren Su korkunç şekilde can verdi! Ankara'da yaşandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki Beren Su hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Beren Su B. (13), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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