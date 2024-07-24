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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

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D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.

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