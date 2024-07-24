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Biden yarıştan çekildikten sonra ilk kez halka hitap edecek

Biden yarıştan çekildikten sonra ilk kez halka hitap edecek

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçerek son gelişmeler ve yol haritası hakkında Amerikan halkına hitap edecek.

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Biden, seçimden çekilme kararı sonrası ABD halkına hitap edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim" ifadesini kullandı.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

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