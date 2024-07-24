Motorine indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin, güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta tabela değişiyor, motorine indirim geliyor. Depoları doldurmak için bekleyin... İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.

Motorinde indirim beklenirken, benzinde ise herhangi fiyat değişimi beklenmiyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.