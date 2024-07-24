Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf! Gönlünü Barış Alper Yılmaz'a mı kaptırdı?
Şeyma Subaşı, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. İkilinin bir mekanda gece boyunca vakit geçirdiği yönündeki haberler magazin gündeminde büyük bir yer edindi. Son olarak Şeyma Subaşı'dan gelen itiraf takipçilerini şaşırttı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı ile boşandıktan Meedo ile evlenen ancak mutlu olamayınca bu evliliğini de bitiren Şeyma Subaşı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile eğlenirken görüldü.
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz Bodrum tatilinde Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.
İddialara göre; saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Çok konuşulan bu haberin ardından Şeyma Subaşı 'tahmin edin ne oldu' diyerek bomba bir itirafta bulundu.