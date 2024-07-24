Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf! Gönlünü Barış Alper Yılmaz'a mı kaptırdı?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan Meedo ile evlenen ancak mutlu olamayınca bu evliliğini de bitiren Şeyma Subaşı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile eğlenirken görüldü.