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Naci Görür'den korkutan uyarı: "Her an deprem üretebilir!"

Naci Görür'den korkutan uyarı: "Her an deprem üretebilir!"

Son olarak pazartesi günü Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar geldi.

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Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısını yaptı.

"En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu." diye konuşan Görür, bu fayın en son 1794 yılında deprem olduğunu ve 250 senede bir de deprem ürettiğini vurguladı.

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini dile getirdi.
 

Helen fayı

Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı. Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, "Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor." dedi.

Görür, şöyle devam etti:

"Rodos Girit güneyde her gün deprem oluyor. Burada günün birinde büyük deprem olabilir Tıpkı Helen Bıbrıs yayının 1856 senedinde 9'un üzerinde deprem ürettiği gibi. Ürettiği depremin şiddeti nerdeyse 12'ye varıyor. Kıbrıs'ı yok etmiş."

Marmara uyarısı

Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.

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