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'Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha

'Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha

Uzun soluklu polisiye dizi Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerinden biri olan Arda Komiser'e hayat veren Tunç Oğuz, diziden ayrıldığını duyurdu. Oğuz, 2010 yılından beri Arka Sokaklar'da Arda Komiser karakterini canlandırıyordu.

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D Media imzalı reyting rekortmeni dizi Arka Sokaklar'da vedalar bitmiyor. Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'un ardından, bu kez de keskin nişancı 'Arda Atik' karakterine hayat veren Tunç Oğuz ekibe veda etti.

2010 yılından beri Arka Sokaklar'da Arda Komiser'i canlandıran Tunç Oğuz, tam 14 yıl boyunca dizinin ana karakterlerinden biri olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Bu süre zarfında unutulmaz maceralara imza atan Oğuz, artık ekibe veda ederek yeni projelere yönelmeye karar verdi.

Tunç Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Arka Sokaklar'a ve ekibe veda etti. Oğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip. 19. sezonunuz şans ve mutluluk getirsin."

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