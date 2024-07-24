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MİT, PKK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu' Fırat ve beraberindekileri etkisizleştirdi

MİT, PKK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu' Fırat ve beraberindekileri etkisizleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Ömer Fırat ile beraberindeki 2 teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi.

Teröristler, MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

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