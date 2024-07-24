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Kocaeli'de polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta polis ekipleri, Y.Ç'nin (20) kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülen İ.Ç. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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