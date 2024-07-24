Trump: Harris, savaşları durdurabilecek kapasitede değil

ABD Başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölümcül savaşlar ve şiddetli çatışmalar sona ermelidir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil” dedi. Öte yandan Trump, 26 Temmuz'da Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceklerini açıkladı.

Abone ol

ABD Başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 26 Temmuz’da Florida’daki Mar-a-Lago’da bir araya geleceğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bibi Netanyahu'yu Palm Beach, Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. İlk dönemimde bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim Anlaşmasını imzaladık. Bunu yine yapacağız." dedi.

Joe Biden'ın adaylıktan çekilirken desteklediği Kamala Harris hakkında da konuşan Trump, "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Zelenski ve diğer dünya liderleriyle yaptığım görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, güç yoluyla barış gündemim dünyaya bu korkunç, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini gösterecektir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil." ifadelerini kullandı.