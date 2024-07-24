MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"