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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"

MSB
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