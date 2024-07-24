Haziran'da kartlı ödemelerde rekor artış: Yüzde 98'lik yükseliş

Haziran'da, kredi ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1.267,6 milyar TL'ye ulaştı. Kredi kartları ile yapılan ödemeler 1.056,8 milyar TL, banka kartları ile 186,2 milyar TL ve ön ödemeli kartlarla 24,6 milyar TL oldu. Ödeme adetlerinde ise %17 artışla 1,55 milyar adede çıkıldı.

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Banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödemem bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1.267,6 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kartlı ödemelerin 1.056,8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 186,2 milyar TL’sinde banka kartları, 24,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 105, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 65 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 132 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 553,7 milyon adedinde banka kartları, 110,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 9 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 36 oldu.