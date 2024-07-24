BIST 11.027
DOLAR 32,87
EURO 35,66
ALTIN 2.549,86
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: İsrail'in yalan ve algı operasyonlarını anında afişe ettik
Fahrettin Altun: İsrail'in yalan ve algı operasyonlarını anında afişe ettik
TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdi
TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdi
Kocaeli'de polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kocaeli'de polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi öldü
Antalya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
'Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha
'Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha
Uçak kalkış sırasında düştü! Çok sayıda ölü var
Uçak kalkış sırasında düştü! Çok sayıda ölü var
MİT, PKK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu' Fırat ve beraberindekileri etkisizleştirdi
MİT, PKK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu' Fırat ve beraberindekileri etkisizleştirdi
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
CHP MYK, tüzük kurultayına hazırlanıyor
CHP MYK, tüzük kurultayına hazırlanıyor
Ali Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
Ali Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
Naci Görür'den korkutan uyarı: "Her an deprem üretebilir!"
Naci Görür'den korkutan uyarı: "Her an deprem üretebilir!"
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 16,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 16,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi