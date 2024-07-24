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Bakan Yaşar Güler'den "bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" diyen Yunan bakana yanıt

Bakan Yaşar Güler'den "bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" diyen Yunan bakana yanıt

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

Yunan Bakan Georgiadis ne demişti?

Open televizyonuna çıkan Bakan Georgiadis şunları söylemişti:

"Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye, havacılıkta tam bir sıfır"

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