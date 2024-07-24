Bakan Yaşar Güler'den "bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" diyen Yunan bakana yanıt

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

Yunan Bakan Georgiadis ne demişti?

Open televizyonuna çıkan Bakan Georgiadis şunları söylemişti:

"Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye, havacılıkta tam bir sıfır"