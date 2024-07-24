Hangi hayvanlara ötanazi uygulanacak? Bakan Yumaklı canlı yayında açıkladı

Sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''4 milyon başıboş köpek var. Bugünü mumla arar hale gelebiliriz.'' dedi. Sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyleyen Yumaklı, 'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı.' dedi. Ötanazi kelimesinin yanlış kullanımına dikkat çeken Yumaklı, hangi hayvanlara uygulanacağını açıkladı.

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Buna göre, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Sokak hayvanları düzenlemesi konusuna ilişkin konuşan İbrahim Yumaklı, ''sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu'' dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Evcil hayvanların mal statüsünden can statüsüne taşınması, dönüştürülmesi bu düzenlemeler sayesinde olmuş. 2021 yılındaki düzenlemenin temel gerekçesi o dönemde hayvanlara yapılan işkenceler çok gündemdeydi. O süreçte o sorunu çözmek üzere buradaki düzenlemeler gerçekleştirilmiş.4 milyon başıboş köpek var. Bu düzenlemeleri 'yakala- kısırlaştır-sal' modeli konulmuş. Bu model maalesef uygulanamadı.

Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunu. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirmektedir. Sokaklarda başıboş hayvanların olması sorundur diyeceğiz. Hem de bu hayvanları aynı yere bırakalım diyeceğiz. Peki bu nasıl çözülecek? Bunun çözümü sokaklardan bu hayvanların çekilmesidir. Sorumluluğu olan tüm kurumlar bunu yerine getirecek.

(Sahipsiz köpek sorunu) 'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme.

Uyutma tartışmaları

Bu yasanın bir katliam yasası olarak söyleniyor olması anlam veremediğimiz bir husus. Bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Bu yasa geçtikten sonra sokaklarda hayvan görmeyeceğiz. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın.

Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar görevini yerine getirecek. Kanunda görevini yerine getirmeyenler için hapis cezası var.

Ötanazi kelimesini kullandığınızda sokaklardan tüm hayvanlar toplanıp öldürülecek gibi olmayan bir şeyi sürekli tekrar ettiler. Bu doğru değil. Ne öneri ne de çalışma oldu. Köpekler önce sokaktan çekilip sonra rehabilite edilecek. Bakım evlerine götürülerek, bunların sahiplendirilmesinin sağlanması ve sahiplendirilmeyenlerin bakım evlerinde tutulması söz konusu. Hayati tehlike arz edenler, hastalık taşıyanlar olabilir. Bu veteriner hizmetler kanununda böyle durumla karşılaşılırsa veteriner onayı ile bu hayvanlara ötanazi uygulanabilir. Kanuna bu şekilde yazılmıştı ve speküle edildi. Yanlış anlamaya mahal vermemek için vekillerimiz yeniden öneri vererek bunun değişmesini sağladı. Bu konunun bu kadar ajite edilmesindeki amaç bu hayvanların tekrar sokaklara bırakılması.

Buna bir bakan olarak değil bir baba olarak bakıyorum. Hangimiz bir başkasının acısı üzerinden kendi ideoloji durumu için gayret sarf eder? Bunun ne insani tarafı ne de inanç tarafı var. Bir tarafta vatandaşın sorununu çözmek için gayret sarf ederken, insanların acısını dindirmeye çalışırken kendimizi bundan zarar görmüş insanların yerine koyalım. Hiçbir kelime buradaki hususun garipliğini tarif edemez. Bizim insanımız ne ara bu hale geldi, şaşırmamak elde değil. Ne olur, ne elde edeceğiz de o insanların acısını yok sayıp hakarete varan kelimeler kullanıyoruz. Bu kadar ileri gidilmesinin nedeni ideolojik. Hükümetin bu çabalarını tersine çevirmek için ne gerekiyorsa yapmanın sonucu. Köpekleri toplamayın, katliam yasası çıkmasın... İyi de sorun zaten o. Başka beyanatlar verenler de var. Hükümetimiz bu konuda kararlı. Meclis'imiz gereğini yapıyor. İnsanımızı mağdur eden bu husus çözülecek.