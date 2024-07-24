Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de yasal dayanağı olmayan 12 Fransız okuluna işlem yapılacağını açıkladı. Tekin, bu okulların eğitim faaliyetlerinin devam edebilmesi için uluslararası sözleşme talep ettiklerini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Fransız okulları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, bakanlığın nota verdiği Fransız okullarıyla ilgili atılacak adımları detaylandırdı.

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Tekin, Fransız okullarının Türkiye'deki mevzuat çerçevesinde yasal bir statüye sahip olmadığını belirtti. “Bu okullar, mevcut mevzuatımızda yer almıyor” diyen Bakan Tekin, “Ancak eğer bu okullar mevzuat içerisine girerlerse, eğitimlerine devam edebilirler” şeklinde konuştu.

Fransız okullarının hukuki statülerinin oluşturulması için uluslararası sözleşme yapılması talebinde bulunduklarını ifade eden Tekin, “Toplamda 12 okulun yasal bir dayanağı bulunmuyor” dedi. Bakan Tekin, bu okulların mevcut durumda hukuki bir zemin oluşturulmadığı takdirde eğitim faaliyetlerine devam etmelerinin mümkün olmayacağını vurguladı.