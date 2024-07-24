THY, Çin yuanı ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti dışında Çin yuanı döviz cinsi ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde ve doğal riskten korunma stratejileri kapsamında finansman portföyüne yeni bir para birimi daha ekledi.

Bu yıl mayıs ve temmuz aylarında THY'nin filosuna katılan 3 Airbus A350 tipi uçak, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin yuanı döviz cinsinden finanse edildi.

Çin pazarında büyümeye devam eden THY, uçak finansmanı alanında da Çin'in önde gelen uçak finansörleriyle çalışarak, finansman portföyünü hem coğrafi açıdan hem de para birimi yönünden zenginleştirdi.

"Çin dışında ilk kez Çin yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan hava yolu olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu finansman yönteminin bir ilk olduğunu belirtti.

Bu yöntemle şirketin kur baskısından korunduğunda dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"THY olarak uçak finansmanı alanında imza attığımız başarılara bir yenisini daha ekleyerek, Çin dışında ilk kez Çin yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan hava yolu olduk. Halihazırda dört ayrı para birimi kullanılan finansman işlemlerine beşinci para birimini de ekleyerek, kur riskinden korunma stratejilerimizi desteklemenin yanı sıra ortaklığımızın finansman maliyetlerini en düşük seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Çinli iş ortaklarımızın daha önce Çin dışında yapılmamış olan bu işleme gösterdiği ilgi ve inanç, kurumlar arası güvenin ve ülkeler arası işbirliğinin de bir göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı ve yenilikçi finansmanlara gelecekte de yenilerini katarak, piyasada öncü olmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

THY uçak finansmanı ekibi, çeşitli döviz cinsinden yaptığı işlemlerle, bir yandan hava yolu sektöründeki en düşük finansman maliyetlerine ulaşmayı başarırken, bir yandan da birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleri ile "Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal ve Bonds, Loans & Sukuk" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.

THY, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemlerinde 30'u aşkın uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.