BIST 11.087
DOLAR 32,87
EURO 35,68
ALTIN 2.549,72
HABER /  EKONOMİ

THY, Çin yuanı ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY, Çin yuanı ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti dışında Çin yuanı döviz cinsi ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu.

Abone ol

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde ve doğal riskten korunma stratejileri kapsamında finansman portföyüne yeni bir para birimi daha ekledi.

Bu yıl mayıs ve temmuz aylarında THY'nin filosuna katılan 3 Airbus A350 tipi uçak, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin yuanı döviz cinsinden finanse edildi.

Çin pazarında büyümeye devam eden THY, uçak finansmanı alanında da Çin'in önde gelen uçak finansörleriyle çalışarak, finansman portföyünü hem coğrafi açıdan hem de para birimi yönünden zenginleştirdi.

"Çin dışında ilk kez Çin yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan hava yolu olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu finansman yönteminin bir ilk olduğunu belirtti.

Bu yöntemle şirketin kur baskısından korunduğunda dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"THY olarak uçak finansmanı alanında imza attığımız başarılara bir yenisini daha ekleyerek, Çin dışında ilk kez Çin yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan hava yolu olduk. Halihazırda dört ayrı para birimi kullanılan finansman işlemlerine beşinci para birimini de ekleyerek, kur riskinden korunma stratejilerimizi desteklemenin yanı sıra ortaklığımızın finansman maliyetlerini en düşük seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Çinli iş ortaklarımızın daha önce Çin dışında yapılmamış olan bu işleme gösterdiği ilgi ve inanç, kurumlar arası güvenin ve ülkeler arası işbirliğinin de bir göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı ve yenilikçi finansmanlara gelecekte de yenilerini katarak, piyasada öncü olmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

THY uçak finansmanı ekibi, çeşitli döviz cinsinden yaptığı işlemlerle, bir yandan hava yolu sektöründeki en düşük finansman maliyetlerine ulaşmayı başarırken, bir yandan da birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleri ile "Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal ve Bonds, Loans & Sukuk" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.

THY, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemlerinde 30'u aşkın uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi! E-devlet detayı
İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi! E-devlet detayı
AK Parti Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin...
AK Parti Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin...
Elon Musk '45 milyon dolar bağış' iddialarına yanıt verdi
Elon Musk '45 milyon dolar bağış' iddialarına yanıt verdi
PKK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 terörist etkisiz!
PKK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 terörist etkisiz!
Türk takımlarının UEFA maçlarında görev alacak hakemler belli oldu
Türk takımlarının UEFA maçlarında görev alacak hakemler belli oldu
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz
Bakan Yaşar Güler'den "bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" diyen Yunan bakana yanıt
Bakan Yaşar Güler'den "bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" diyen Yunan bakana yanıt
Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 14 saat süren mesafeyi 1,5 saate indiriyoruz
Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 14 saat süren mesafeyi 1,5 saate indiriyoruz
Hangi hayvanlara ötanazi uygulanacak? Bakan Yumaklı canlı yayında açıkladı
Hangi hayvanlara ötanazi uygulanacak? Bakan Yumaklı canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Haziran'da kartlı ödemelerde rekor artış: Yüzde 98'lik yükseliş
Haziran'da kartlı ödemelerde rekor artış: Yüzde 98'lik yükseliş
Trump: Harris, savaşları durdurabilecek kapasitede değil
Trump: Harris, savaşları durdurabilecek kapasitede değil