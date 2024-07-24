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HABER /  EKONOMİ

Konut ve tüketici kredisinde yeni dönem! Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Konut ve tüketici kredisinde yeni dönem! Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi.  Teklif ile tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinin elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi için düzenleme yapıldı.

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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

14 maddelik yasa teklifi ile tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması ve zarara uğramasının engellenmesi hedefleniyor.

Kredilere online erişim

Düzenlemeyle, tüketici banka şubesine gitmeden, konut ve tüketici gibi kredi imkanlara ulaşabilecek.

 Tgrthaber'de yer alan habere göre tüketiciler sözleşmelere  bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla erişecek. Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

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