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İş Bankası'ndan yeni nesil POS ürünü "POB"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş Bankası'ndan yeni nesil POS ürünü "POB"

 İş Bankası, yeni nesil POS cihazı POB (Point of Business) ile satış, ödeme alma ve e-belge üretme uygulamalarını tek bir çatı altında topladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Android işletim sistemine sahip POB ile işletmelere, cihaz üzerinden kartla ya da nakit ödeme alma, stok takibi yapma ve işletmeleriyle ilgili farklı satış raporlarına kolayca ulaşma imkanı bir arada sunuluyor. İşletmeler, satış, ödeme alma ve e-belge üretme işlemleri için ayrı bir cihaz ya da uygulama satın almak zorunda kalmayarak maliyetten de tasarruf ediyor.​​​​​​​

"Ödeme Kaydedici Cihaz" (ÖKC) mükellefi olan ya da olmayan, e-fatura sistemine geçmiş tüm işyerleri İş Bankası şubelerinden POB'a başvurabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları her yerde ve her platformda yanlarında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Teknolojiyi etkin kullanarak tasarladıkları yenilikçi ürün ve hizmetlerle ticari müşterilere ideal müşteri deneyimi sunmayı hedeflediklerini ve POB'u da bu yaklaşımla geliştirdiklerini ifade eden Lüle, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmeler satış süreçlerinde bugün farklı cihazlar, farklı çözümler ve programlarla yürütmek durumunda oldukları stok takibi, satış, ödeme alma, fatura ve raporlama ihtiyaçlarının tümünü artık POB ile tek bir cihaz üzerinden karşılayabilecek. Mükelleflerin e-fatura sistemine geçmesi konusunda teşvik edici olacağını öngördüğümüz POB ile hem kartla hem de nakit olarak ödeme alınabiliyor, satışı yapılan ürünler bazında doğru vergi oranları tanımlanabiliyor. Yeni ürünümüzün ülkemiz ekonomisinde sürdürülebilir değer yaratılmasına da katkı sunacağına inanıyoruz."

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