Turkcell'in "Dijital Yardım Masası" çözüm süresini yaklaşık yüzde 30 kısalttı

Turkcell, 'Dijital Yardım Masası' hizmetiyle son kullanıcıların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara çözüm bulma süresinin yaklaşık yüzde 30 kısaldığını bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanların karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarına uzaktan teknik destek sunan Turkcell Global Bilgi, kurumsal müşterilerine 'Dijital Yardım Masası' hizmeti sunuyor. Böylece, sorunlara az kişiyle daha kısa sürede müdahale edilirken toplam çözüm bulma süresi kısaldı.

Kullanıcının cihazına önceden kurulan otomasyon yazılımı, sorunu kullanıcıdan daha önce görerek çözüme kavuşturuyor. Böylece çalışanın oluşan sorunlar nedeniyle iş süreçleri kesintiye uğramıyor ve bu durum müşterilerin ve çalışanların memnuniyetinin yüzde 90'a ulaşmasını sağlıyor.

Yazılı ve sesli kanallardan da ulaşılabilen dijital yardım masası, yapay zekayla da etkileşim içinde çalışıyor.

Sistemdeki robot yazışma uygulaması sayesinde yazışma analiz ediliyor ve otomasyon üzerinden uygulamalara bağlanılarak süreç yönetiliyor. Ayrıca dinleme özelliğine sahip 'speech-to-text' teknolojisi, telefon yoluyla sisteme ulaşan kullanıcıyı, ilgili uygulamalara bağlayarak sorunları çözüyor.

'Müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 40 artırdık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, dijitalleşme ve uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla pek çok sektörde dijital teknik destek ve çözüm ortağı arayışının da arttığını belirtti.

Arslan, şirketlerin artan teknik destek ihtiyaçları için dijital çözümlere başvurduğunu kaydederek, 'Zamanının kıymetini bilen çalışanlar da teknik sorunlardan doğabilecek performans kaybı yaşamak istemiyor, bu sorunları çabucak çözmek istiyorlar. Bu istek ve ihtiyaç, Turkcell Global Bilgi'nin 'eşsiz dijital müşteri deneyimi yaşatmak' vizyonuyla da birebir örtüşüyor. Bu vizyon ve güçlü bir dijital altyapıya sahip olmamızın da verdiği destek ile müşterilerimize çok kısa sürede çözümler sağlayan dijital hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan dijital yardım masası hizmetimizle müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 40 artırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de ticari fayda sağladık.' değerlendirmesinde bulundu.

İş süreçlerinde yapay zeka ve robot çözümler kullanılması sayesinde ilk 6 ayda yüzde 25 dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslan, bu sayede çalışanlara kendilerini geliştirebileceği zaman imkanı sağlanırken sıfır hata hedefine daha fazla yaklaşıldığını belirtti.

Arslan, sundukları yenilikçi teknolojinin firmaların yerli çözümlere ulaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

'Yurt dışında ve yurt içinde telekomünikasyondan, üretime, tekstilden, medyaya kadar pek çok farklı sektörden firmaya dijital yardım masası hizmetini uzaktan ve yerinde sağlıyoruz. Şu anda müşterilerimizin 7 farklı ülkedeki tüm çalışanlarının Dijital Yardım Masası hizmetimizle uzaktan, hızlı ve dijital çözüm almasını sağlıyoruz.'