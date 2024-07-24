Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türk pasaportu kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Henley & Partners'in Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerine göre; birinci sıraya Singapur oturdu. Türkiye, "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanı listesinde 7 basamak yükselerek 45. sıraya yerleşti. Listenin en alt sırasında ise Afganistan yer aldı.

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Dünyanın en güçlü pasaportlarının listelendiği Henley & Partners tarafından hazırlanan Küresel Hareketlilik Raporu 2024 raporu yayımlandı. Henley & Partners'in Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerine dayanan listesinin 1. sırasında, en üst sırayı paylaşan 6 ülke ile arayı açan Singapur yer aldı.

Vatandaşlarının vize almadan erişebilecekleri ülke sayısına göre hazırlanan listede, vatandaşlarına 195 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânı sağlayan Singapur Pasaportu "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanının sahibi oldu.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya, vatandaşlarına 192 ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı sağlaması sebebiyle ikinci sırayı paylaştı. 3. sırayı paylaşan Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore ve İsveç ise vatandaşlarının 191 ülkeye vizesiz seyahat etmesine olanak sağladı.

İngiltere, vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısı 190'a düşmesine rağmen Belçika, Danimarka, Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre ile birlikte 4. sırada yer aldı.

Endekste on yıldır süren düşüşünü sürdüren ABD, 186 ülkeye vizesiz seyahat etme olanağı sağlamasıyla 8. sıraya geriledi.

İngiltere ve ABD, 10 yıl önce 2014'te yayımlanan listenin en üst sırasını paylaşarak 1. sırada yer almışlardı.

Sadece 26 ülkeye gidilebilen Afganistan pasaportu, listenin en alt sırasında konumlandı.

Listede ilk 10'da yer alan Birleik Arap Emirlikleri, 2006'da 152 ülkeye vizesiz giriş hakkını 185 çıkardı ve 62. sıradan 9. sıraya yükselerek sıralamada dikkate değer bir şekilde 53 sıra yükseldi.

BAE'yi, 27 ülkeye daha vatandaşlarının vizesiz giriş hakkı sağlamasıyla 37. sırada yer alan Kolombiya izlerken 59. sırada yer alan Çin'in vatandaşlarına 24 ülkeye daha vizesiz seyahat etme imkanı sağladığı görüldü.

Yükseliş listesindeki dikkat çeken ise Asya ülkesi Timor-Leste oldu. Kolombiya ve Çin arasında ye alan Timor-Leste'nin, vatandaşlarının 27 ülkeye daha vizesiz seyahat etme imkanı sağladığı bilgisi listede yer aldı.

Ocak 2024’ten bu yana endekste 7 basamak tırmanan Türkiye, Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilen ülke sayısını 118’e yükseltti.

Bu yükseliş ile birlikte Türkiye, 52. sıradan 45. sıraya yerleşti.

Yükseldiği yeni konum ile Türkiye'nin, son 10 yıldaki en iyi performansı gerçekleştirdiği görüldü.