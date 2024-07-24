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CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'belediye borçları' çıkışına yönelik ilk açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'belediye borçları' çıkışına yönelik ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediyelerin borçlarının tahsiline başlanacağına yönelik açıklamasına ilişkin "Sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, Muğla'yı, Kilis'i, Adıyaman'ı cezalandıracaksın" ifadelerini kullandı.

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 CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerin borçlarının tahsiline başlanacağını açıkladığını anımsatan Başarır, "Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da hala senin döneminden gelen, ertelenen, affa uğrayan borçlar var İstanbul'da. Niye bu yetkini kullanmadın da bugün bu yetkini kullanıyorsun. 'İller Bankası'ndan bu parayı keseceğim' diyorsun. Sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, Muğla'yı, Kilis'i, Adıyaman'ı cezalandıracaksın. Niye? Beyefendi kaybetmiş. Sen kaybettin ve kaybedeceksin, bundan sonra kaybetmeye mecbursun Recep Tayyip Erdoğan." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imzacısının, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök olduğunu hatırlatan Başarır, Ök'ün, kendisinin, eşinin ve ağabeyinin şirketlerinin vergi ödemediğini iddia etti.

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