Aras Kargo, Enerjisa Commodities'ten iki önemli sürdürülebilirlik sertifikası aldı

Aras Kargo, 2022 ve 2023'te karbon emisyonlarını dengelemek ve enerji tüketiminde yeşil enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Enerjisa Commodities'ten Gold ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikalarını aldığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, karbon emisyonlarını dengeleme konusundaki kararlılığını ve çevresel duyarlılığını gösteren Gold sertifikası ile karbon emisyonlarının çevreye olumsuz etkilerini azaltma çabalarını uluslararası düzeyde tanınmış bir belge ile desteklemiş oldu.

Şirket, kullandığı elektriğin yeşil enerji kaynaklarından sağlandığını belgelemek amacıyla da I-REC sertifikasına sahip oldu. Bu sertifika, şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusundaki kararlılığını uluslararası standartlarda belgelemek amacıyla alındı.

Sertifika töreni, Enerjisa Commodities ev sahipliğinde, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever ve ilgili ekiplerin katılımıyla gerçekleşti.

Gold ve I-REC sertifikaları için 2022 ve 2023'te ayrı ayrı satın alma ve ihale süreçleri gerçekleştirildi. Kanunen zorunlu olmayan bu sertifikalandırmalar, Aras Kargo'nun gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiği bir girişim. Bu süreçler, Enerjisa Commodities'in kurulu yeşil enerji tesislerinden, firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde lisanslandırdığı üretimlerinden pay satın almaya dayanıyor.

Aras Kargo'nun bu adımları, karbon emisyonlarının çevreye olumsuz etkilerini dengelemeyi ve doğal kaynaklardan aldığı enerjiyi, evrensel olarak onaylanmış bir yöntemle doğaya geri vermeyi hedefliyor. Bu sertifikalandırmalar, karbon salınımını azaltma çalışmalarına ek olarak yapılıyor, kurum veya tüketicinin tüketimine eşdeğer yeşil enerji desteği sağlayarak çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynak devamlılığında önemli bir rol oynuyor.

'Amacımız, 2050'de net sıfır karbon hedefimize ulaşmak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Aras Kargo olarak sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleriyle sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini belirtti.

Hagen, 2050 itibarıyla net sıfır karbon hedefiyle yatırım yapan Avusturya Postanesi grubuna dahil bir şirket olarak, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde kurguladıklarını belirterek, 'Amacımız, 2050'de net sıfır karbon hedefimize ulaşmak, bugün değerli olan ne varsa yarına taşımak. Bu yönde yaptığımız yatırımlar sayesinde kazandığımız deneyimle, Aras Kargo bünyesinde kurduğumuz Yetkinlik Merkezi (Competence Center) yapılanmasıyla, Avusturya Postanesi'nin 8 ülkedeki grup şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine zamanında ulaşması için ortak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz ve grubun ESG (çevresel-sosyal-yönetişim) faaliyetlerine liderlik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Aras Kargo'nun sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve deneyimlerini diğer ülkelerle de paylaşmaya devam edeceklerini aktaran Hagen, 'Türkiye'de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan kargo şirketi olarak, sürdürülebilirlik komitemizle birlikte oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Rotası adlı yol haritamızda 'Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme', 'İklim Değişikliği ile Mücadele' ve 'Güçlü Kurum ve İş Kültürü' hedefleri stratejimizin sac ayaklarını oluşturuyor. Hedefimize giden yolda, 2022 ve 2023'te Enerjisa Commodities'ten karbon emisyonumuzu dengelemek üzere Gold sertifikası aldık. Aynı süreçte, kullandığımız elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgelemek amacıyla I-REC sertifikasına hak kazandık.' değerlendirmesini yaptı.

Hagen, sertifikaları, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımı ve karbon salımını azaltma konusundaki kararlılıklarının bir yansıması olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



'Enerjisa Commodities ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimiz kapsamında, yıllık 15 rüzgar türbininin ürettiği kadar enerjiye karşılık gelen elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin ederek daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için attığımız ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardaki adımlara bir yenisini ekledik. Bu önemli projede emeği geçen tüm çalışanlarımıza, destekleri, katkıları ve bugün gösterdikleri içten misafirperverlik için Enerjisa Commodities'e teşekkürlerimizi sunarım. Bu yolculukta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.'

Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever de Enerjisa Commodities olarak hem globalde hem Türkiye'de enerji ve karbon çözümlerinde her zaman sektöre öncülük etme vizyonuyla hareket ettiklerini aktardı.

İlimsever, Türkiye'de birçok sektörde sürdürülebilirlik ortağı olarak faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, 'Ülkemizin önde gelen kargo firmalarından Aras Kargo ile yapmış olduğumuz bu anlaşma önemli bir başlangıç niteliğinde, yeşil ve sürdürülebilir enerji alanlarında işbirliklerimizi genişleteceğiz. Kargo sektörü, yenilenebilir enerji çözümleri sunduğumuz sektörler arasında önemli bir yer tutuyor. Daha yaşanabilir bir gelecek için yenilikçi ve yaratıcı fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.