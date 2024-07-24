Küresel yazılım krizinin maliyeti belli oldu

Geçen hafta yaşanan küresel yazılım krizi, birçok sektörü etkileyerek önemli maddi kayıplara yol açtı. Sorunun kaynağı ise CrowdStrike Falcon Endpoint Protection antivirüs yazılımında oluşan bir hata olarak belirlendi. Bu hata, birçok şirkette sistemlerin çökmesine ve aksaklıklara neden oldu. Krizin ABD'deki maliyeti 5 milyar doları aştı. Sigorta şirketi Parametrix, bu kaybın 540 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasındaki kısmının sigortalanmış kayıplardan oluştuğunu açıkladı.

Abone ol

Geçen hafta yaşanan küresel yazılım krizi, dünya çapında birçok sektörü etkileyerek büyük bir mali kayba yol açtı. Sorunun kaynağı, CrowdStrike Falcon Endpoint Protection antivirüs yazılımında oluşan bir hata olarak belirlendi. Bu hata, birçok şirkette sistemlerin çökmesine ve aksaklıklara neden oldu.

Sigorta şirketi Parametrix'in açıkladığı bilgilere göre, krizden en çok etkilenen ABD'deki 500 büyük şirketin mali kaybı 5,4 milyar doları buldu. Bu kaybın 540 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasındaki kısmının sigortalanmış kayıplardan oluştuğu belirtildi.

Krizin küresel ölçekteki etkileri ise şu şekilde sıralanabilir:

5 binden fazla uçuş iptal edildi.

Bazı ülkelerde finans sistemi devre dışı kaldı.

Hava taşımacılığı, bankacılık, sigortacılık, sağlık hizmetleri ve perakende gibi birçok sektör olumsuz etkilendi.

Birçok kuruluşun bilgi teknolojisi sistemlerinde kritik arızalar meydana geldi.

Kriz, tek bir arıza noktasına dayalı sistemlerin risklerini ve acil durum planlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.