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İYİ Parti'de istifalar sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti'de seçim yenilgisinin ardından partide yaprak dökümü sürüyor. Milletvekilleri ve teşkilatlardan istifa haberleri peş peşe geliyor.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel'in önceki gün istifasının ardından bir istifa haberi de Nimet Özmedi'den geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi hayatının başlangıç noktası ve inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Partiden "gönül bağını kopardığı için ayrıldığını" belirtti.

"Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim." ifadesini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçime, yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan, değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

Sandalye sayısı 32'ye düştü

Özdemir'in istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

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