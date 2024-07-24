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Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor! İBB duyurdu:Kapatılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor! İBB duyurdu:Kapatılıyor

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımına başlanacağını ve bu kapsamda Bayrampaşa Meydanı'nın hizmete kapalı olacağını duyurdu.

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İBB'den yapılan açıklamada, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı-Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımına başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, 3,2 kilometre uzunluğunda yapılacak tramvay hattında 5 istasyon bulunacağı, yolculuk süresinin de 7,45 dakika olacağı belirtildi.

Hattın 2027'de hizmete hazır hale getirileceği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Bayrampaşa Meydanı'nın, meydan istasyonu inşaatı nedeniyle hizmete kapatılacağı belirtildi.

Öte yandan, Bayrampaşa Meydanı'nın metro inşaatı nedeniyle yarından itibaren hizmete kapatılacağı öğrenildi.

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