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Asansör kazasında ölen Beren toprağa verildi, ailesi kahroldu! Dayı, itfaiyeyi suçladı

Asansör kazasında ölen Beren toprağa verildi, ailesi kahroldu! Dayı, itfaiyeyi suçladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

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Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Beren Su Bolat (13) için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Bolat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Bolat'ın cenazesi, namazın ardından Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Hem alttan hem üstten açıyor kapıyı"

Bolat'ın dayısı Fatih Büyükata, yeğeninin bindiği asansörün 5 ile 6'ncı kat arasında kaldığını ve kurtarılmaları için itfaiye ekiplerine haber verildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarında itfaiye ekiplerinin ihmali olduğunu iddia eden Büyükata, "İtfaiye gelip hem alttan hem üstten açıyor kapıyı. Oradakiler alttan açmaması gerektiğini söylüyorlar. 'Düşürebilirsiniz, alttan niye alıyorsunuz çocuğu, yukarıdan çekin alın.' diyorlar. İtfaiyeci arkadaşlar, 'Siz ne karışıyorsunuz?' diyor. Üç kişiler. İlk önce Beren Su'yu almaya kalktıkları zaman düşürüyorlar." dedi.

Olayın ardından asansörde kalan diğer çocuğun ise itfaiye ekiplerince kurtarıldığını belirten Büyükata, gerekli önlemler alınmadığı için yeğeninin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Büyükata, konuya ilişkin dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Adaletin yerini bulmasını diliyorum. 3 görevli yukarı çıkmış. Şoför arabadaymış. Şoförün herhangi bir sıkıntısı yok. Gidip sorduğumuzda zaten şoka girmişti. Direksiyonda oturuyordu. Öbür arkadaşların 3'ü müdahale ederken birisi işte yukarıdan alacak, öbürü de onu tutacak. 13 yaşında denip de çocuğun hafif olduğu düşünürken çocuğun uzun boylu, ağır olmasından dolayı indirirken dengeyi sağlamıyor. Sağlayamadığı zaman kendi de düşecek konuma gelince çocuğu bırakıyor aşağıya." sözlerine yer verdi.

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