Almanya Başbakanı Olaf Scholz: İsrail'e silah desteği devam edecek

Berlin'de ülkenin iç ve dış gelişmelerine dair görüşlerini ve ilerlemeleri aktaran Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ve Almanya ilişkilerine de değindi.

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Filisitinli masumları öldüren İsrail'e ise dünyanın çeşitli ülkelerden destek geliyor. İsrail ordusunun hain saldırılarının başlamasının ilk gününden itibaren silah ve mühimmat desteği veren Almanya cephesinden bir açıklama daha geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaz tatili öncesi Berlin'de iç ve dış gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, İsrail'e verilen mühimmat desteğine ilişkin açıklamarda bulundu.

"Tedarik sağladık ve sağlayacağız"

Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat tabii ki her seferinde duruma göre karar veriyoruz." dedi.

Bunun İsrail'in Almanya'dan silah almaya devam etmeyi bekleyebileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Scholz, "İnsanların bizden isteyeceği her şeye her zaman sahip olmuyoruz. Silah tedarik etmemeye karar vermedik. Bu yüzden tedarik sağladık ve sağlayacağız." yanıtını verdi.

"Benim hükümetim İsrail boykotunu desteklemeyecek"

Olaf Scholz, Almanya'nın Batı Şeria'da üretilen malların ticaretinden kaçınması yönündeki talebe ilişkin ise "Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür talepleri iğrenç buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı Şeria'daki yerleşim şiddetini kınadık"

İsrail'in uluslararası hukukun kriterlerine uyması gerektiğini çok açık şekilde söylediklerine ve bunu da sürdürdüklerine dikkati çeken Scholz,"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kabul etmediğimizi çok net şekilde söyledik ve bunu birçok Avrupalı ​​dostumuzla ve örneğin ABD ile birlikte kınadık, aynı zamanda Avrupa Birliği gibi, belirli kişilere de yaptırımlar uyguladık.

İşte bu yüzden iki devletli çözüm perspektifi olarak, İsrail ile Filistin devleti arasında barış içinde bir arada yaşama perspektifinin de olması gerektiğini her zaman söyledik. Biz de tam olarak bu çizgiyi takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

"UAD raporu değerlendirmemizi etkilemedi"

Scholz, UAD'ın yayınladığı rapor için, "Son rapor da değerlendirmemizi değiştirmedi çünkü iki devletli çözümün olması gerektiğine ve bunun gerçekçi bir perspektif olması için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Scholz tekrar aday olacak

Scholz, gelecek yılın eylül ayında yapılması beklenen genel seçimde yeniden başbakan adayı olacağını belirterek, yeniden şansölye olmak için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

"Kamala Harris kazabilir"

Şansölye Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Scholz, "Kamala Harris'in seçimleri kazanmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ancak buna, Amerikalı seçmenler karar verecek." diye konuştu.

Trump suikastine cevap vermekten kaçındı

ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast sonrası kendisiyle temasa geçip geçmediğine ilişkin soruya da Scholz, tam olarak cevap vermekten kaçınarak "Hükümet başkanı olarak hükümetlerle doğrudan temas halindeyim." yanıtını verdi.