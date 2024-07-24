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Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife! Yüzde 40 zam

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife! Yüzde 40 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak tarife değişikliğini duyurdu. Yeni tarifeye göre tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlendi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde artışa gidildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2024 itibarıyla toplu ulaşım ücretlerinde belirgin bir artış yapılacak.

ABB, son ücret artışının yapıldığı Temmuz 2023'ten bu yana ekonomideki dalgalanmaların toplu taşıma maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti. Belediyenin açıklamasında şu faktörler öne çıktı:

Asgari Ücret ve Yakıt Artışları: Son bir yıl içinde asgari ücret yüzde 49 oranında artarken, motorin fiyatlarında yüzde 80'lik bir artış görüldü. Bu durum, toplu taşıma araçlarının işletme maliyetlerini doğrudan etkiledi.

Bakım ve Onarım Maliyetleri: Toplu taşıma araçlarının bakım-onarım ve yedek parça maliyetlerinde yüzde 70 oranında artış yaşandı.

CNG Yakıt Fiyatları: Doğalgazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküp maliyeti 13,26 TL'den 18,71 TL'ye yükseldi.

TÜFE Oranı: TÜİK verilerine göre Haziran 2023'te yüzde 38,21 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran 2024'te yüzde 71,60'a çıktı.

Ekonomik zorluklar ve ABB’nin çözüm arayışları 

EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik zorluklar altında vatandaşların mağduriyetini azaltmak amacıyla aylık 400 milyon TL zarar ettiğini ve bu zararın belediyenin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığını belirtti. Son bir ayda yapılan akaryakıt zamlarının, bu zarara ilave olarak 20 milyon TL daha eklediği ifade edildi.

Ayrıca, ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu oranının toplam yolcu sayısına oranı yüzde 59’a ulaştı. Bu, her on yolcudan yaklaşık altısının ücretsiz veya indirimli taşındığı anlamına geliyor.

Ankara'nın mevcut toplu taşıma ücretlerinin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu vurgulandı. Türkiye genelinde kilometre başı tam bilet ücreti 0,71 TL, öğrenci bilet ücreti 0,40 TL iken; Ankara’da bu rakamlar sırasıyla 0,41 TL ve 0,20 TL olarak uygulanıyor.

Yeni ücret tarifesi

ABB, ekonomik koşulların dayattığı zorunluluklar nedeniyle UKOME toplantısında alınan kararla, toplu taşıma ücretlerinde makul bir artış yapılmasına karar verildiğini duyurdu. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre:

Tam Bilet: 21 TL
Öğrenci Bileti: 10,50 TL
Öğrenci Abonmanı (Aylık Sınırsız): 300 TL

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