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Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Birçok suçlamadan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme kuvvetli suç delillerinin bulunduğunu, atılı suçun cezasının alt ve üst sınırını ve adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağını belirtti.

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Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 8,5 ay önce tutuklanmıştı.

Kara para ve bir dizi suç iddiaları ile tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat'ın ticari işlemleri hakkındaki MASAK raporu çıktı.

Tahliye iddiaları dolaşmaya başladı

Raporda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi olmadığı söylendi. Raporun ardından Dilan Polat'ın tahliye edilebileceği söylendi.

Mahkeme itirazı değerlendirdi

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, konu ile ilgili incelemesinin ardından, "Asıl yetkili merci 4. Ağır Ceza" diyerek mahkemeye dosyayı sevk etti. Mahkemede Dilan Polat'ın tutukluluğuna itiraz değerlendirildi.

Tutukluluğu devam edecek

Değerlendirmenin ardından mahkeme heyeti Mahkeme Dilan Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

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