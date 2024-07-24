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Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist, Bodrum'da yakalandı

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist, Bodrum'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin bugün Bodrum'da yakalandığı duyuruldu.

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Teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara ise bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin, Bodrum'da yakalandığı görüntüleri servis etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği bilgisi iletildi"

Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu:

Şahsın saat 09.40’ta Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptığı,

Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı,

Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

"Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalandı"

Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır.

"Terörizmle mücadelemiz sürecek"

Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

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