Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı

Kılıçdaroğlu'nun, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım." sözlerine yanıt veren Özgür Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım." sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partidir halkın gözünde." dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "EL SIKIŞMA" YANITI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım. Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum." diyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

"KEMAL BEY HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PARTİNİN LİDERİ DEĞİLDİ"

Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde." ifadelerini kullandı.