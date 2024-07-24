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Trabzonspor, yeni transfer Stefan Savic Trabzon'a geliyor

Trabzonspor, yeni transfer Stefan Savic Trabzon'a geliyor

Trabzonspor, yeni transfer Stefan Savic'in bu akşam Trabzon'da olacağını duyurdu ve taraftarları 20:30'da Trabzon Havalimanı'na davet etti.

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Trabzonspor, yeni transferi Karadağlı defans oyuncusu Stefan Savic'in saat 20.30'da Trabzon'da olacağını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Stefan Savic, bu akşam Trabzon'da olacak. Bu büyük buluşma için tüm taraftarlarımızı 20.30'da Trabzon Havalimanı'na bekliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

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