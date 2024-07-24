Tete için Yunan ekibi ile anlaşmaya varıldı

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Tete için Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varıldı.

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Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Tete, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.

Panathinaikos'un Tete için Galatasaray'a 3 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a katılan Tete, sarı-kımızılı kulüpte 45 maça çıkarken 3 gol, 6 asist katkısında bulundu.