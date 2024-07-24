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Rusya Karadeniz’de İngiliz savaş uçaklarına karşı jet kaldırdı

Rusya Karadeniz’de İngiliz savaş uçaklarına karşı jet kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Su-27 savaş uçağı kaldırıldığını bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz’de Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve sınır ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait bir çift (Eurofighter) Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçağı yaklaşırken İngiliz uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus uçağının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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