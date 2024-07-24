Kopenhag açıkladı! Elias Jelert Galasaray'da

Danimarka ekiplerinden Kopenhag, Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Abone ol

Galatasaray, uzun zamandır gündeminde olan sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'in transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldı..

Kopenhag duyurdu

Kopenhag Kulübü, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

İstanbul'a geliyor

Jelert, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak üzere Perşembe günü İstanbul'a gelecek.